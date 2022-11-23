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Глава Пензы и представительницы совета женщин организовали для детей из ДНР и ЛНР посещение художественного училища

09:40 | 23.11.2022 | Общество

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Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин и представительницы совета женщин организовали для детей из ДНР и ЛНР, а также их мам и бабушек посещение художественного училища имени К.А. Савицкого, которое является одним из старейших художественных учебных заведений России и в следующем году будет отмечать 125-летие.

Глава Пензы и представительницы совета женщин организовали для детей из ДНР и ЛНР посещение художественного училища

Фото: Pgduma.ru

Гостей встретили директор училища Ирина Тюкалова, которая входит в состав совета женщин при главе города, и педагоги учреждения. Они провели экскурсию по зданию, рассказав об истории учебного заведения, его основателе — пензенском губернаторе Николае Селиверстове, и первом директоре — Константине Савицком, чье имя присвоено училищу.

Участники мероприятия осмотрели библиотеку, учебные помещения и мастерские.

Однако главной целью визита стала выставка «Женщины и цветы. Батик и акварель» заслуженного работника культуры России, выпускницы училища Татьяны Чагоровой, посвященная Дню матери, который в этом году будет отмечаться 27 ноября.

О каждой из картин художница подробно рассказала гостям, подчеркнув, что хотела отразить в полотнах красоту женщины, ее роль в семье и обществе.

Делясь впечатлениями об увиденном, Владимир Мутовкин отметил, что представленные на выставке работы проникнуты любовью и душевным теплом. Он поблагодарил художницу за ее творчество.

Еще одна экспозиция, с которой ознакомились гости, представляла работы студентов училища. Молодые люди со своими наставниками побывали летом на пленэре в Крыму и посвятили свои полотна пейзажам этого региона.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием, во время которого глава города в неформальной обстановке пообщался с ребятами и взрослыми из Донецка и Луганска, расспросив их о жилищно-бытовых условиях, о том, как мальчишки и девчонки учатся в школе, какие картины на выставках им понравились.

Владимир Мутовкин также поздравил присутствующих женщин с наступающим Днем матери, пожелав им мира, здоровья, добра и благополучия, сообщает пресс-служба гордумы.

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