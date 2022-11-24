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В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»

18:17 | 24.11.2022 | Общество

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Пенза, 24 ноября 2022. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда», проведенного на дорогах субъекта федерации совместно с региональным УМВД при силовой поддержке Росгвардии в период с 20 октября по 21 ноября.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено местонахождение 18 граждан, находящихся в федеральном розыске (лица переданы инициаторам розыска); выявлено 26 иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФСБ.

В нем указано, что из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения, две единицы незарегистрированного травматического оружия и десять мин калибра 120 мм.

«Выявлено 348 лиц, осуществлявших международные автомобильные грузоперевозки по территории Пензенской области с нарушением действующего законодательства. Данные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов на общую сумму 2 млн. 990 тыс. рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выявлено 240 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; они привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ.

Кроме того, в сообщении сказано, что в рамках спецоперации возбуждено четыре уголовных дела, к административной ответственности привлечено 6 тыс. 630 лиц.

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