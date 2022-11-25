В Пензенской области учреждена медаль «За заслуги в воспитании детей» Общество

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Новая региональная награда — медаль «За заслуги в воспитании детей» — учреждена в Пензенской области. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания в ходе четвертой очередной сессии в пятницу, 25 ноября.

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Данная медаль является формой поощрения приемных родителей.

K награждению одновременно будут представляться оба приемных родителя либо единственный приемный родитель в неполной семье, постоянно проживающие в Пензенской области не менее пяти лет и воспитывающие (воспитавшие) не менее пяти лет троих и более приемных детей. При этом трое детей должны достигнуть совершеннолетия.

В положении о награде уточняется, что награждение производится при условии, что приемные родители и их дети образуют социально ответственную семью, где взрослые подают личный пример и создают возможности для достижения детьми высоких результатов в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности, сообщается на сайте регионального парламента.