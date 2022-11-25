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В Пензенской области участников СВО на два года освободили от уплаты транспортного налога

19:00 | 25.11.2022 | Общество

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Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли законопроект, в соответствии с которым жители региона, принимающие участие в специальной военной операции, освобождаются от уплаты транспортного налога на два года.

В Пензенской области участников СВО на два года освободили от уплаты транспортного налога. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Воспользоваться льготой смогут пензенцы, призванные на военную службу по мобилизации, проходящие военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту, а также заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, при условии их участия в специальной военной операции», — говорится в сообщении на сайте министерства экономического развития и промышленности Пензенской области, которое занималось разработкой проекта закона по поручению губернатора Олега Мельниченко.

«Военнослужащие будут освобождены от уплаты налога на два года на одно транспортное средство по своему выбору. Налоговая льгота будет действовать начиная с налогового периода 2021 года, то есть налогоплательщики будут освобождены от уплаты налога в 2022 и 2023 годах. Гражданам, которые в этом году уже успели оплатить транспортный налог, после чего получили право на освобождение от него, денежные средства будут возвращены, либо по их желанию может быть произведен перерасчет на более поздний период или в счет уплаты других налогов», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке посредством межведомственного взаимодействия управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области с министерством труда, соцзащиты и демографии региона и Минобороны России.

«Если налогоплательщик не выбрал транспортное средство, в отношении которого будет освобожден от уплаты налога, то льгота будет предоставляться в отношении транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога», — добавляется в сообщении.

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