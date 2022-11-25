Школе села Владыкино присвоено имя Героя Социалистического Труда Анатолия Чижова Общество

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Имя Героя Социалистического Труда Анатолия Чижова присвоено средней школе села Владыкино Каменского района Пензенской области. Соответствующий законопроект приняли депутаты Заксобрания в ходе четвертой очередной сессии в пятницу, 25 ноября.

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С инициативой о присвоении имени Анатолия Чижова школе выступил педагогический коллектив. Ходатайство поддержало Собрание представителей Каменского района.

Учащиеся школы занимаются сбором информации о трудовом и жизненном пути Анатолия Чижова. Его биография является примером честного служения Родине, отмечается на сайте регионального парламента.

Чижов Анатолий Алексеевич родился в Каменке 15 июня 1934 года.

B 1947 году успешно окончил семилетнюю Владыкинскyю школу.

C 1954 по 1960 годы обучался в Казанском авиационном институте.

C 1960 года работал на куйбышевском заводе «Прогресс». Трудился над созданием ракеты-носителя для советской «лунной программы», являлся главным технологом проекта по созданию многорaзовой космической системы.

C 1977 по 1980 годы работал в центральном аппарате министерства общего машиностроения СССР в должности главного инженера третьего главного управления.

C 1980 по 1996 годы являлся директором куйбышевского завода «Прогресс». Под его руководством и при непосредственном участии были освоены новые космические изделия: ракета-носитель сверхтяжелого класса «Энергия», космические аппараты «Орлец-1», «Орлец-2», «Янтарь», «Силуэт» и «Неман».

6 сентября 1978 года указом президиума Верховного совета СССР за выдающиеся достижения в труде и разработку новой техники награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1981 году постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР удостоен Государственной премии.

10 октября 1988 года закрытым указом президиума Верховного совета СССР за выдающиеся заслуги в производстве новой техники удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1997 года после выхода на пенсию жил в Москве.

Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.