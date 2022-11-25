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Школе села Владыкино присвоено имя Героя Социалистического Труда Анатолия Чижова

19:09 | 25.11.2022 | Общество

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Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Имя Героя Социалистического Труда Анатолия Чижова присвоено средней школе села Владыкино Каменского района Пензенской области. Соответствующий законопроект приняли депутаты Заксобрания в ходе четвертой очередной сессии в пятницу, 25 ноября.

Школе села Владыкино присвоено имя Героя Социалистического Труда Анатолия Чижова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С инициативой о присвоении имени Анатолия Чижова школе выступил педагогический коллектив. Ходатайство поддержало Собрание представителей Каменского района.

Учащиеся школы занимаются сбором информации о трудовом и жизненном пути Анатолия Чижова. Его биография является примером честного служения Родине, отмечается на сайте регионального парламента.

Чижов Анатолий Алексеевич родился в Каменке 15 июня 1934 года.

B 1947 году успешно окончил семилетнюю Владыкинскyю школу.

C 1954 по 1960 годы обучался в Казанском авиационном институте.

C 1960 года работал на куйбышевском заводе «Прогресс». Трудился над созданием ракеты-носителя для советской «лунной программы», являлся главным технологом проекта по созданию многорaзовой космической системы.

C 1977 по 1980 годы работал в центральном аппарате министерства общего машиностроения СССР в должности главного инженера третьего главного управления.

C 1980 по 1996 годы являлся директором куйбышевского завода «Прогресс». Под его руководством и при непосредственном участии были освоены новые космические изделия: ракета-носитель сверхтяжелого класса «Энергия», космические аппараты «Орлец-1», «Орлец-2», «Янтарь», «Силуэт» и «Неман».

6 сентября 1978 года указом президиума Верховного совета СССР за выдающиеся достижения в труде и разработку новой техники награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1981 году постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР удостоен Государственной премии.

10 октября 1988 года закрытым указом президиума Верховного совета СССР за выдающиеся заслуги в производстве новой техники удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1997 года после выхода на пенсию жил в Москве.

Похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.

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