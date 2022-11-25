Пензенская ДМШ №4 будет носить имя Николая Котляра Общество

Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Детская музыкальная школа №4 города Пензы будет носить имя заслуженного деятеля искусств РСФСР Николая Котляра. Соответствующий законопроект приняли депутаты Заксобрания Пензенской области в ходе четвертой очередной сессии в пятницу, 25 ноября.

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С инициативой выступил трудовой коллектив музыкальной школы. Ее поддержали в управлении культуры Пензы и мэрии, которая направила соответствующее ходатайство губернатору Олегу Мельниченко.

Как отметил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков, который представлял законопроект на сессии, присвоение ДМШ №4 имени Николая Котляра увековечит память о его заслугах, будет способствовать воспитанию патриотизма, любви к своей стране и малой родине.

Котляр Николай Алексеевич родился в селе Софьевка 18 декабря 1929 года.

B 1950 году окончил пензенское музыкальное училище, в 1955-м — саратовскую консерваторию имени Л.В. Собинова.

С 1955 по 2007 годы возглавлял крупные музыкальные учреждения, в том числе с 1981 по 1990 годы был директором детской музыкальной школы №4 города Пензы.

В 1959 году организовал городской академический хор, ставший широко известным за пределами Пензенской области.

B 1970-x годах им были созданы академический хор и народная консерватория при доме культуры имени C.M. Кирова, в 1980-x — женский академический камерный хор ДМШ №4.

В 1990-х годах руководил мужской хоровой капеллой при Пензенском политехническом институте, возглавлял народную хоровую капеллу областного научно-методического центра народного творчества.

C 1998 года до последних дней своей жизни руководил хором ветеранов войны и труда «Русь».

Заслуженный деятель искусств РСФСР.

Являлся членом Международного союза музыкальных деятелей России.