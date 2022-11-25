Антон Шаронов назначен представителем Заксобрания Пензенской области в ФКК по телерадиовещанию
Печать
Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, генеральный директор ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Антон Шаронов назначен представителем регионального парламента в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Соответствующее постановление принято в ходе четвертой очередной сессии Заксобрания в пятницу, 25 ноября.
Фото: Zspo.ru
Документ будет направлен в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Антон Шаронов является председателем комитета регионального парламента по государственному строительству, вопросам местного самоуправления и информационной политике, членом комитета по образованию, культуре и спорту.
Входит в состав президиума Законодательного собрания Пензенской области.
Также он является заместителем руководителя фракции «Единая Россия».