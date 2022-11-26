Суд признал недействительным соглашение о расторжении контракта на ремонт дороги в Русском Камешкире Общество

Пенза, 26 ноября 2022. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск заместителя прокурора региона и признал недействительным заключенное в декабре 2020 года между администрацией Камешкирского района и ООО «Колизей» соглашение о расторжении муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги общего пользования в селе Русский Камешкир.

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«Сумма контракта превышала 9,2 млн. рублей. Акт о приемке дороги был составлен по фактически выполненным работам на сумму 7,9 млн. рублей. В декабре 2020 года администрация Камешкирского района и ООО «Колизей» заключили соглашение о расторжении муниципального контракта по основанию уменьшения бюджетных ассигнований на оплату услуг по контракту. [...] Прокурорская проверка показала, что указанная сделка является притворной, поскольку основной причиной расторжения контракта явилось не отсутствие денежных средств в бюджете муниципального образования, а некачественное и не в полном объеме выполнение подрядчиком работ по контракту», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что последствием допущенных ООО «Колизей» нарушений должно было стать решение заказчика об одностороннем расторжении контракта, дающее право на последующее взыскание с подрядчика неустойки и инициирование процедуры включения его в реестр недобросовестных поставщиков.

«По итогам проверки прокуратура Пензенской области обратилась в арбитражный суд в интересах неопределенного круга лиц и муниципального образования Русско-Камешкирский сельсовет Камешкирского района Пензенской области с иском о признании недействительным соглашения о расторжении муниципального контракта на ремонт муниципальной автомобильной дороги. Решением Арбитражного суда Пензенской области исковые требования прокуратуры области удовлетворены», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что решение суда в законную силу не вступило.