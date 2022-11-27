Владимир Мутовкин поздравил жительниц Пензы с Днем матери Общество

Пенза, 27 ноября 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил жительниц города с Днем матери.

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«Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с одним из самых добрых и трогательных праздников — Днем матери! Великая и святая материнская любовь с младенчества оберегает и согревает каждого из нас, укрепляет веру в собственные силы, помогает достигать высот и поставленных целей, поддерживает в трудных ситуациях. И сколько бы лет нам ни было, нам всегда нужна мама, ведь она — наш надежный тыл и верный друг, который всегда поддержит и поймет», — отметил Владимир Мутовкин.

Он подчеркнул, что в Пензе немало многодетных матерей, женщин, воспитывающих приемных детей, матерей, успешно совмещающих роль хранительницы домашнего очага с участием в трудовой, общественной и политической жизни.

«Всем вам, дорогие женщины, низкий поклон за ваш нелегкий материнский труд, за вашу любовь, заботу и внимание к детям! От души желаю каждой из вас крепкого здоровья, большого счастья, удачи во всех делах и начинаниях! Пусть в ваших домах царят любовь, гармония, взаимопонимание! Пусть у вас будет больше поводов гордиться своими детьми!» — добавил глава Пензы.