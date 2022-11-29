В Пензенской области за неделю выявлено пять нарушений охотничьего законодательства Общество

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Пять нарушений законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области на минувшей неделе.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

«Выявлено пять нарушений охотничьего законодательства, среди которых нарушение техники безопасности, а также производство охоты без соответствующего разрешения. В отношении граждан, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы. В соответствии с действующим законодательством за данные нарушения гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется также, что в Городищенском районе был выявлен факт незаконной добычи самки косули, ущерб составил 40 тыс. рублей.