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В Пензенской области за неделю выявлено пять нарушений охотничьего законодательства

14:55 | 29.11.2022 | Общество

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Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Пять нарушений законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области на минувшей неделе.

В Пензенской области за неделю выявлено пять нарушений охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

«Выявлено пять нарушений охотничьего законодательства, среди которых нарушение техники безопасности, а также производство охоты без соответствующего разрешения. В отношении граждан, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы. В соответствии с действующим законодательством за данные нарушения гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется также, что в Городищенском районе был выявлен факт незаконной добычи самки косули, ущерб составил 40 тыс. рублей.

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