Жительница Пензы получила от «Пятерочки» сертификат на 1 млн. рублей на обустройство кухни Общество

Пенза, 29 ноября 2022. PenzaNews. Торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги акции «Кухня на миллион», в рамках которой было разыграно 1 тыс. 111 ценных призов, главный из них — сертификат на 1 млн. рублей на обустройство кухни — в конце ноября получила жительница Пензы Марина Орлушина.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Как сообщает пресс-служба компании, женщина долго не могла поверить в удачу и пока еще не определилась с тем, какой она хочет видеть свою новую кухню.

Дочь победительницы Мария Гусева поделилась впечатлениями о выигрыше, рассказав, что они с мамой ранее уже принимали участие в подобных акциях, но ничего особенного не выигрывали, поэтому не очень верили в то, что такое возможно.

«В акции «Пятерочки» мы принимали участие всей семьей. О самом проекте мне рассказала мама, но поскольку у нее кнопочный телефон, то все чеки на сайте я регистрировала. Когда стали известны результаты и нам пришло письмо на электронный адрес, мы сначала не поверили и даже игнорировали звонки от организаторов. Но потом решили перепроверить и позвонили на официальную горячую линию «Пятерочки». Вот тогда мы смогли убедиться в реальности происходящего», — сказала Мария Гусева.

По ее словам, они планируют и дальше участвовать в акциях и теперь надеются выиграть бытовую технику к Новому году.

Как подчеркнул в ходе вручения приза директор дивизиона «Самара – Пенза» торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Ястребов, реальные счастливые истории таких побед — это возможность подарить веру в чудо и исполнение желаний.

«Мы будем продолжать дарить положительные эмоции нашим гостям, не только предлагая хороший сервис и качественные продукты, но и новые проекты и интересные акции. Особенно отрадно, что победительницей федеральной кампании стала наша землячка. Надеюсь, в будущем таких счастливчиков будет больше», — сказал он.