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В банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты

14:27 | 30.11.2022 | Общество

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Пенза, 30 ноября 2022. PenzaNews. Новые памятные монеты серии «Алмазный фонд России» появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

В банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет о монетах «Нагрудный знак с портретом Петра I» номиналом 3 и 25 рублей — обе изготовлены из серебра 925 пробы, при этом содержание химически чистого металла в них составляет не менее 31,1 и 155,5 грамма соответственно.

В пресс-релизе указано, что монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе.

«Тираж монеты номиналом 3 рубля — 3 тыс. штук, монеты номиналом 25 рублей — 850 штук», — отмечается в тексте.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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