В Пензенской области за 11 месяцев 2022 года выявлено более 480 нарушений законодательства о защите прав инвалидов Общество

Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Более 480 нарушений законодательства о защите прав инвалидов выявлено органами прокуратуры Пензенской области за 11 месяцев 2022 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«В целях устранения нарушений принесено 17 протестов, в суд направлено 152 исковых заявления, внесено 245 представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 154 лица», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что вопросы полного восстановления прав инвалидов находятся на постоянном контроле прокуратуры.