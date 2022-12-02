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В Пензенской области за 11 месяцев 2022 года выявлено более 480 нарушений законодательства о защите прав инвалидов

13:32 | 02.12.2022 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Более 480 нарушений законодательства о защите прав инвалидов выявлено органами прокуратуры Пензенской области за 11 месяцев 2022 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области за 11 месяцев 2022 года выявлено более 480 нарушений законодательства о защите прав инвалидов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях устранения нарушений принесено 17 протестов, в суд направлено 152 исковых заявления, внесено 245 представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 154 лица», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что вопросы полного восстановления прав инвалидов находятся на постоянном контроле прокуратуры.

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