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Сводный отряд пензенской полиции вернулся с Северного Кавказа

17:57 | 02.12.2022 | Общество

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Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ продолжительностью шесть месяцев.

Сводный отряд пензенской полиции вернулся с Северного Кавказа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В Пензе стражей порядка встретили родные, близкие и коллеги.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поблагодарил подчиненных за достойную службу в Чечне.

«Коллеги, вас с нетерпением ждут ваши семьи, родные и близкие, но и не забывайте, что вас ждут и на рабочих местах для выполнения повседневных задач по охране общественного порядка и обеспечении безопасности на территории нашего родного региона!» — сказал он, обращаясь к личному составу.

Затем Павел Гаврилин вручил почетные грамоты сотрудникам, отличившимся во время командировки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, вернувшихся в Пензу полицейских ждет отпуск, после чего они приступят к исполнению своих служебных обязанностей.

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