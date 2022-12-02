Сводный отряд пензенской полиции вернулся с Северного Кавказа
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Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ продолжительностью шесть месяцев.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В Пензе стражей порядка встретили родные, близкие и коллеги.
Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поблагодарил подчиненных за достойную службу в Чечне.
«Коллеги, вас с нетерпением ждут ваши семьи, родные и близкие, но и не забывайте, что вас ждут и на рабочих местах для выполнения повседневных задач по охране общественного порядка и обеспечении безопасности на территории нашего родного региона!» — сказал он, обращаясь к личному составу.
Затем Павел Гаврилин вручил почетные грамоты сотрудникам, отличившимся во время командировки.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, вернувшихся в Пензу полицейских ждет отпуск, после чего они приступят к исполнению своих служебных обязанностей.