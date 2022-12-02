Сводный отряд пензенской полиции вернулся с Северного Кавказа Общество

Пенза, 2 декабря 2022. PenzaNews. Сводный отряд пензенской полиции вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ продолжительностью шесть месяцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В Пензе стражей порядка встретили родные, близкие и коллеги.

Начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин поблагодарил подчиненных за достойную службу в Чечне.

«Коллеги, вас с нетерпением ждут ваши семьи, родные и близкие, но и не забывайте, что вас ждут и на рабочих местах для выполнения повседневных задач по охране общественного порядка и обеспечении безопасности на территории нашего родного региона!» — сказал он, обращаясь к личному составу.

Затем Павел Гаврилин вручил почетные грамоты сотрудникам, отличившимся во время командировки.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, вернувшихся в Пензу полицейских ждет отпуск, после чего они приступят к исполнению своих служебных обязанностей.