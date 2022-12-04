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В Заречном заключены контракты на выполнение в 2023 году работ в рамках нацпроекта «БКД»

11:12 | 04.12.2022 | Общество

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Пенза, 4 декабря 2022. PenzaNews. Контракты на выполнение в 2023 году работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» («БКД») заключены в городе Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В Заречном заключены контракты на выполнение в 2023 году работ в рамках нацпроекта «БКД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В план капитального ремонта по нацпроекту вошли семь участков дорог. Будет полностью обновлена проезжая часть на трех улицах 132 квартала: на улице Адмирала Макарова, проезде Руднева и улице Моховой. Еще несколько участков дорог будет отремонтировано в центральной части города. Асфальтовое покрытие поменяют на проспекте Мира — от улицы Строителей до КПП, на проспекте 30-летия Победы — от улицы Светлой до Заречной. Кроме того, обновят дорогу в районе универмага (автодорога №1) — от улицы Ленина до улицы Светлой. Дополнительно включен участок по улице Комсомольской — от улицы Конституции до проспекта 30-летия Победы», — указано в тексте.

Из него следует, что в следующем году будут установлены новые светодиодные светофоры на двух перекрестках — улицы Конституции и проспекта Мира, улицы Комсомольской и проспекта 30-летия Победы, а также будет сделано освещение на улице Индустриальной.

«Объем финансирования запланированных работ составляет 89 млн. рублей», — добавляется в сообщении.

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