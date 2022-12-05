В Пензенской области за выходные задержаны 27 нетрезвых водителей Общество

Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. 27 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в Пензенской области в минувшие выходные. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

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«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории региона проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий [...] задержаны 27 водителей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с начала года в регионе зарегистрировано 106 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 33 человека погибли и 136 получили ранения.

В сообщении напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.