21:47:38 Понедельник, 5 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за выходные задержаны 27 нетрезвых водителей

11:37 | 05.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. 27 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в Пензенской области в минувшие выходные. Это следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области за выходные задержаны 27 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории региона проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий [...] задержаны 27 водителей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с начала года в регионе зарегистрировано 106 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 33 человека погибли и 136 получили ранения.

В сообщении напоминается также, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Новости партнеров
Читайте также
В поликлинике пензенской облбольницы организован пост страхового представителя На водоемах Пензы проведены замеры толщины льда
В пензенский областной клинический центр крови поступил миксер «Гемикс» В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом
В Неверкинском районе автомобиль сбил пешехода и врезался в иномарку В Ершово завершен капитальный ремонт водонапорной башни
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама