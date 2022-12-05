Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца Общество

Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца.

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«За последние годы волонтерское движение в нашей стране завоевало заслуженное уважение и признание. Важно, что его основу составляет подрастающее поколение — школьники, студенты, члены молодежных организаций. Они принимают участие в масштабных благотворительных и экологических акциях, оказывают помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям», — отметил глава региона.

«Искренние слова благодарности выражаю всем, кто вносит достойный вклад в развитие волонтерского движения за активную гражданскую позицию, милосердие, отзывчивость и самоотдачу! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!» — добавил Олег Мельниченко.