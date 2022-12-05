На водоемах Пензы проведены замеры толщины льда Общество

Пенза, 5 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы» провели замеры толщины льда на водоемах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«На сегодняшний день толщина льда на закрытых водоемах составляет 10–15 см», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что толщина льда на реках в черте Пензы варьируется от 5 до 15 см.

«Наиболее опасные участки расположены в устьях рек и притоках. Также лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что на сегодняшний день в местах выхода на лед размещено более 40 запрещающих и предупреждающих табличек.