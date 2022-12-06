20:48:36 Вторник, 6 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме под Пензой

10:31 | 06.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 6 декабря 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района организовала проверочные мероприятия в связи с пожаром в многоквартирном доме в поселке Мичуринский, который произошел 5 декабря.

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Огонь за короткое время охватил здание, состоящее из 10 жилых помещений блокированной постройки. С целью выяснения обстоятельств произошедшего, контроля и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров. Органы местного самоуправления ориентированы на оказание необходимых мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара. Ход и полнота их предоставления поставлены на контроль», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после завершения проверочных мероприятий и установления причины возгорания прокуратура даст правовую оценку полноте и своевременности принятия ответственными должностными лицами профилактических мер в области пожарной безопасности.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области спасли лебедя-шипуна В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей В Лунинском районе мужчину будут судить за убийство односельчанина
Женщина госпитализирована после ДТП в Каменском районе В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама