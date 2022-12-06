Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме под Пензой Общество

Пенза, 6 декабря 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенского района организовала проверочные мероприятия в связи с пожаром в многоквартирном доме в поселке Мичуринский, который произошел 5 декабря.

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«Огонь за короткое время охватил здание, состоящее из 10 жилых помещений блокированной постройки. С целью выяснения обстоятельств произошедшего, контроля и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор Пензенского района Алексей Шугуров. Органы местного самоуправления ориентированы на оказание необходимых мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара. Ход и полнота их предоставления поставлены на контроль», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после завершения проверочных мероприятий и установления причины возгорания прокуратура даст правовую оценку полноте и своевременности принятия ответственными должностными лицами профилактических мер в области пожарной безопасности.