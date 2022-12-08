В Пензенской области прошло профилактическое мероприятие «Должник» Общество

Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями ФССП провели на территории Пензенской области профилактическое мероприятие «Должник», направленное на выявление лиц, которые своевременно не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения мероприятия судебными приставами было арестовано и изъято семь транспортных средств, владельцы которых имели общую задолженность более 1 млн. рублей, взыскано административных штрафов на общую сумму более 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем добавляется, что инспекторами ДПС за неуплату штрафов в установленный законом срок в отношении четырех водителей было составлено 37 административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

«Для рассмотрения составленных административных протоколов указанные водители были доставлены в судебные органы, где нарушителям назначены административные наказания в виде административного ареста и обязательных работ», — сказано в тексте.

В сообщении напоминается, что срок добровольной оплаты административного штрафа составляет 60 суток с момента вступления постановления в законную силу.