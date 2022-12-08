Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области Общество

Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 9 декабря. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 9 декабря 2022 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами на территории Пензенской области ожидаются порывы южного ветра 15–19 метров в секунду», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что, по прогнозу, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, температура воздуха ночью -10...-15ºС, днем -3...-8ºС.

Кроме того, указано, что опасных природных явлений 9 декабря не прогнозируется; вместе с тем «существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач».