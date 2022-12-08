20:52:21 Четверг, 8 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области

12:57 | 08.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 8 декабря 2022. PenzaNews. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 9 декабря. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по региону.

Желтый уровень погодной опасности прогнозируется в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 9 декабря 2022 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами на территории Пензенской области ожидаются порывы южного ветра 15–19 метров в секунду», — сказано в тексте.

На сайте ведомства также сообщается, что, по прогнозу, будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, температура воздуха ночью -10...-15ºС, днем -3...-8ºС.

Кроме того, указано, что опасных природных явлений 9 декабря не прогнозируется; вместе с тем «существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач».

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бампера к иномарке В Пензенской области за сутки подтверждено 70 случаев заражения коронавирусом
В Пензе завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство Жительница Кузнецка после общения с «сотрудником банка» оформила кредит и перевела деньги на «безопасный счет»
Пензенец предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности Бывший руководитель «Городищенского пассажирского автотранспортного предприятия» оштрафован на 40 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама