В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные монеты Общество

Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Новые памятные монеты серии «Российская (советская) мультипликация» появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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Из него следует, что речь идет о монетах «Веселая карусель №1» номиналом 3 и 25 рублей: первая изготовлена из серебра 925 пробы, содержание химически чистого металла в ней составляет не менее 31,1 грамма; вторая выполнена из медно-никелевого сплава.

«Тираж монеты номиналом 3 рубля — 7 тыс. штук, монеты номиналом 25 рублей — 150 тыс. штук», — указано в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.