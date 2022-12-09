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Автомобилистов призывают быть предельно внимательными на пензенских дорогах

17:43 | 09.12.2022 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2022. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах в связи с возможным ухудшением погодных условий.

Автомобилистов призывают быть предельно внимательными на пензенских дорогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, в выходные дни на территории региона ожидается выпадение осадков в виде снега и дождя, что может привести к образованию наледи на проезжей части.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что повышенная осторожность требуется и от пешеходов.

«Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — говорится в сообщении.

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