Игорь Пантюшов переизбран на пост председателя пензенского регионального отделения РГО Общество

Пенза, 11 декабря 2022. PenzaNews. Игорь Пантюшов вновь избран на пост председателя пензенского регионального отделения Русского географического общества на 6-летний срок.

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Вопрос о руководителе объединения был рассмотрен на общем собрании реготделения, которое состоялось в региональном правительстве.

Согласно информации, размещенной на сайте РГО, Игорь Пантюшов возглавляет отделение Русского географического общества в Пензенской области с 2010 года.

В настоящее время при отделении работают 10 профильных комиссий, ученый совет, три молодежных клуба, музей русских экспедиций и культурно-экологический клуб «Зеленый меридиан». В регионе действует пять местных отделений РГО: сердобское, кузнецкое, пензенское, мокшанское и бессоновское.