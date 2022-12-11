20:53:02 Воскресенье, 11 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнеломовском районе начал действовать приют для животных без владельцев

11:26 | 11.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 11 декабря 2022. PenzaNews. Приют для животных без владельцев начал действовать в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

В Нижнеломовском районе начал действовать приют для животных без владельцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем поясняется, что в бюджете региона на 2022 год предусмотрено 20 млн. рублей на реконструкцию зданий и сооружений под приюты для животных без владельцев в четырех районах области.

«Завершена реконструкция здания под приют для животных без владельцев в Нижнеломовском районе. В отремонтированное здание закуплено оборудование для проведения стерилизации животных и оказания ветеринарной помощи. В помещении имеются операционная, кабинет для персонала, санитарный узел, склад для хранения кормов и инвентаря, секция послеоперационной реабилитации, карантинное отделение и металлические вольеры для содержания собак», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время в приюте содержатся 20 собак, четыре из которых были стерилизованы.

«Собаки отловлены в Нижнем Ломове и населенных пунктах Кера, Кривошеевка, Вирга», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что мероприятия по отлову, содержанию и стерилизации животных будут продолжены.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 71 случай заражения коронавирусом Жительница Пензы по совету «сотрудника полиции» перечислила на «безопасный» счет почти 55 тыс. рублей
В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом Отряд содействия полиции «Тигр» создан в Пензенской области
Житель Пензы, пытавшийся заказать интимные услуги, перевел мошенникам около 200 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама