В Нижнеломовском районе начал действовать приют для животных без владельцев Общество

Пенза, 11 декабря 2022. PenzaNews. Приют для животных без владельцев начал действовать в Нижнеломовском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

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В нем поясняется, что в бюджете региона на 2022 год предусмотрено 20 млн. рублей на реконструкцию зданий и сооружений под приюты для животных без владельцев в четырех районах области.

«Завершена реконструкция здания под приют для животных без владельцев в Нижнеломовском районе. В отремонтированное здание закуплено оборудование для проведения стерилизации животных и оказания ветеринарной помощи. В помещении имеются операционная, кабинет для персонала, санитарный узел, склад для хранения кормов и инвентаря, секция послеоперационной реабилитации, карантинное отделение и металлические вольеры для содержания собак», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что в настоящее время в приюте содержатся 20 собак, четыре из которых были стерилизованы.

«Собаки отловлены в Нижнем Ломове и населенных пунктах Кера, Кривошеевка, Вирга», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что мероприятия по отлову, содержанию и стерилизации животных будут продолжены.