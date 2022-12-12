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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции

10:17 | 12.12.2022 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с праздником — Днем Конституции Российской Федерации! Принятие основного закона страны стало определяющим событием в новейшей истории Отечества, основой сплочения многонационального народа для успешного решения актуальных социально-экономических задач, гарантии гражданского мира и общественного согласия», — отметил глава региона.

«Убежден, что, последовательно реализуя созидательный потенциал Конституции, мы сумеем добиться, чтобы Россия стала ведущей мировой державой, достигшей успехов на инновационной основе, а наша жизнь, жизнь наших детей и внуков — достойной. Важнейший залог этого — наш добросовестный труд, ответственность и целеустремленность, общая ответственность за настоящее и будущее великой Родины», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех начинаниях.

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