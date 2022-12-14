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В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы противодействия преступлениям в сфере экономики

11:51 | 14.12.2022 | Общество

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Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. Заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики состоялось в прокуратуре Пензенской области в минувший вторник, 13 декабря.

В прокуратуре Пензенской области обсудили вопросы противодействия преступлениям в сфере экономики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участие в нем приняли представители регионального следственного управления СКР и УМВД, а также работники аппарата прокуратуры.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов при расследовании преступлений в сфере ЖКХ и преступлений, связанных с легализацией доходов.

Участники мероприятия обсудили методы работы ведомств и способы их совершенствования в целях выявления и пресечения преступных деяний, выработали новые подходы к выявлению преступлений рассматриваемой категории с учетом изменений действующего законодательства и судебной практики.

По результатам заседания приняты решения, направленные на усиление противодействия преступлениям в сфере экономики, сообщается на сайте прокуратуры региона.

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