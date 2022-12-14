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В Пензенской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Лесовоз»

14:46 | 14.12.2022 | Общество

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Пенза, 14 декабря 2022. PenzaNews. Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «Лесовоз», которое проводилось на территории региона с 17 октября по 12 декабря.

В Пензенской области подведены итоги оперативно-профилактической операции «Лесовоз». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте ведомства, государственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции было организованно 82 дежурства на 61 стационарном посту, проведено 132 рейдовых мероприятия.

«Выявлено 10 случаев незаконных рубок, выкопки и хищения лесных насаждений общим объемом 112,49 кубометра. Ущерб, [...] причиненный лесному хозяйству, составил 1 млн. 479 тыс. рублей. Материалы по фактам незаконных рубок направлены в правоохранительные органы. Также в рамках проведения межведомственной операции «Лесовоз» составлено 17 протоколов об административных правонарушениях», — говорится в тексте.

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