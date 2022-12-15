Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Мокшанского района Общество

Пенза, 15 декабря 2022. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Мокшанского района в минувшую среду, 14 декабря.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«На прием обратились 10 граждан по вопросам бездействия органов местного самоуправления по отлову бездомных животных, несогласия с ходом и результатами доследственной проверки, отсутствия пешеходных дорожек, ненадлежащего водоснабжения населения, состояния дорожного покрытия, оспаривания размера и порядка взыскания алиментных выплат, нарушения требований законодательства при установке остановки общественного транспорта», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что от заявителей поступило 10 письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле заместителя прокурора области.

«Прокурору района даны поручения о проведении соответствующих проверочных мероприятий», — сказала собеседница агентства.