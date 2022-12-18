19:34:52 Воскресенье, 18 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 19 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

11:36 | 18.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 18 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на дорогах Пензенской области в предстоящий понедельник, 19 декабря.

В Пензенской области 19 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на то, что движение по полосе, предназначенной для встречного движения, нередко является причиной дорожных аварий, в которых получают травмы и гибнут люди. Помните, что залог вашей безопасности в пути — это неукоснительное соблюдение правил дорожного движения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем напоминается также, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом Житель Неверкинского района предстанет перед судом за покушение на дачу взятки судебному приставу
В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 92 случая заражения коронавирусом
Олег Мельниченко поблагодарил всех, кто обратился на прямую линию Олег Мельниченко отметил двукратное снижение числа жалоб по вопросам водоснабжения
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама