«Ростелеком» запустил в Пензе серию тематических кинопоказов Общество

Пенза, 19 декабря 2022. PenzaNews. «Ростелеком» запустил серию показов фильмов из коллекции видеосервиса Wink в пензенской городской библиотеке №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как следует из сообщения пресс-службы оператора, первый состоялся на минувшей неделе, зрителям был представлен фантастический фильм «Робот Ари», повествующий о дружбе подростка-геймера и робота.

Участниками киновечера стали преимущественно семьи с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Перед началом сеанса руководитель проектов ЦМИТ «Прогресс» Михаил Кочмарев рассказал, как робототехника помогает развивать творческие способности у подростков.

«Кинематограф обладает большими возможностями для развития детей. В фильме «Робот Ари» подросток помогает роботу не превратиться в злого андроида. Главный герой проходит множество испытаний, прежде чем Ари становится добрым помощником. Мальчик Ноа напоминает наших воспитанников из центра «Прогресс». На уроках школьники создают и дорабатывают гаджеты, которые можно с пользой применять в различных сферах. Отлично, что тему технического творчества совместили с просмотром фильма. Мне было приятно рассказать аудитории о нашей мастерской и ответить на вопросы по теме киноленты», — прокомментировал Михаил Кочмарев.

В свою очередь директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, который также принял участие в мероприятии, отметил, что в видеосервисе Wink много фильмов, после просмотра которых хочется подискутировать, обменяться мнениями в кругу единомышленников.

«Любители яркого и глубокомысленного кино теперь могут собираться в библиотеке, где созданы все условия для проведения сеансов. Мы предлагаем зрителям обсудить несколько кинокартин, затрагивающих темы общественного признания, человеколюбия и милосердия. Надеемся, что творческие вечера понравятся нашим гостям и каждая встреча станет для них полезной», — сказал он.

Ожидается, что в ходе следующих кинопоказов, которые будут проходить раз в месяц, зрители увидят драмы «Лекарство для Веры» и «Триумф», новеллу «Счастье в конверте», документальный фильм «Станиславский. Жажда жизни» и военную драму «Сестренка».

Анонсы мероприятий будут размещены в группе библиотеки №2 в соцсети «ВКонтакте».