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Олег Мельниченко пожелал успехов участникам молодежного отряда «Тигр»

17:17 | 19.12.2022 | Общество

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Пенза, 19 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пожелал успехов участникам молодежного отряда «Тигр», созданного по его инициативе.

Олег Мельниченко пожелал успехов участникам молодежного отряда «Тигр»

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня 400 ребят, которые вступили в отряд содействия полиции и Росгвардии «Тигр», приняли присягу. Теперь они стали настоящими стражами порядка. В отряде — студенты из Пензы, Кузнецка, Сердобского, Каменского и Нижнеломовского районов. Они уже прошли первоначальную подготовку. На первое дежурство ребята выйдут уже в этом году, 28 декабря. Они совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии будут участвовать в охране общественного порядка, проведении профилактических акций и находиться на местах проведения праздничных мероприятий», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 19 декабря.

Помимо этого, по словам Олега Мельниченко, участники отряда будут проходить регулярное обучение на полигоне.

«Планируются и показательные выступления, летом будем проводить сборы», — сообщил он.

«Уверен, что ребята успешно справятся со всеми задачами, которые поставят перед ними командиры. Желаю участникам отряда успехов и сил, с гордостью и честью нести почетное звание бойцов «Тигра»!» — добавил губернатор.

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