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Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

09:15 | 20.12.2022 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ.

Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отечественная служба безопасности имеет богатую и славную историю. Не раз менялись ее названия, но неизменным оставалось ваше предназначение — служить оплотом социальной стабильности в обществе, надежно отстаивать территориальную целостность государства, обеспечивать защиту национальных интересов. И с этими масштабными задачами вы достойно справляетесь», — отметил глава региона.

«Уверен, что и в дальнейшем, бережно сохраняя и приумножая традиции предшественников, проявляя высокий профессионализм и компетентность, вы будете также решительно пресекать любые нарушения закона, посягательства на права и свободы граждан России», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал работникам органов безопасности крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также успехов в служении Отечеству.

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