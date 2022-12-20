Олег Мельниченко поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с Днем работника органов безопасности РФ.

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«Отечественная служба безопасности имеет богатую и славную историю. Не раз менялись ее названия, но неизменным оставалось ваше предназначение — служить оплотом социальной стабильности в обществе, надежно отстаивать территориальную целостность государства, обеспечивать защиту национальных интересов. И с этими масштабными задачами вы достойно справляетесь», — отметил глава региона.

«Уверен, что и в дальнейшем, бережно сохраняя и приумножая традиции предшественников, проявляя высокий профессионализм и компетентность, вы будете также решительно пресекать любые нарушения закона, посягательства на права и свободы граждан России», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал работникам органов безопасности крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, а также успехов в служении Отечеству.