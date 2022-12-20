Глава Пензы поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником Общество

Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

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«На всех этапах исторического развития деятельность органов госбезопасности являлась оплотом социальной и политической стабильности страны, играя ключевую роль в защите ее национальных интересов. Находясь на передовой борьбы с преступностью и демонстрируя высокий уровень профессионализма, чекисты всегда обеспечивали безопасность государства и его граждан. Являясь образцом честности, мужества, самоотверженности и исполнительности, они всегда служили верой и правдой своему Отечеству», — отметил глава города.

«Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области вписали немало ярких страниц в историю органов госбезопасности, и я горжусь, что служил в этой структуре», — подчеркнул Владимир Мутовкин.

«Спасибо всем сотрудникам ведомства за непростую, но столь нужную работу! Ваша ответственная и нередко связанная с риском служба сейчас, в условиях, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и угрозами, особенно важна», — добавил он.

Отдельные слова благодарности глава Пензы адресовал ветеранам госбезопасности.

«Вы внесли достойный вклад в защиту интересов государства, воспитав достойную смену, для которой понятия патриотизм и верность присяге — не пустые слова», — сказал Владимир Мутовкин.

Он пожелал работникам органов безопасности крепкого здоровья, большого счастья, стойкости духа, мужества, выдержки, мира, добра, а также удачи во всех делах и начинаниях.