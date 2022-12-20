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Пензенские школьники досрочно уйдут на каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

12:39 | 20.12.2022 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2022. PenzaNews. Ученики школ в Пензенской области досрочно — с 21 декабря — уйдут на зимние каникулы в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Пензенские школьники досрочно уйдут на каникулы из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня на заседании правительства региона было принято решение о досрочном начале каникул у школьников. Это необходимо, чтобы избежать дальнейшего роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. [...] Решено отпустить школьников на каникулы не с 26 декабря, как было запланировано, а с завтрашнего дня — с 21 числа. Прошу и детей, и их родителей использовать эти дни с пользой, не забывать о профилактике, заботиться о своем здоровье», — написал глава региона в Telegram-канале во вторник, 20 декабря.

Он подчеркнул, что благодаря активной вакцинации, которая проводилась в Пензенской области, распространение ОРВИ и гриппа долго удавалось сдерживать, однако сейчас ситуация осложнилась.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом за последние четыре дня увеличилась на 46%, среди заболевших много детей. На сегодняшний день у нас болеет более 18 тыс. школьников и 9 тыс. 85 дошкольников. На карантин закрыто 18 образовательных организаций: 14 школ и четыре детсада, во многих школах закрыты классы», — пояснил Олег Мельниченко.

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