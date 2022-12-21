Олег Мельниченко поблагодарил активистов, занимающихся сбором гумпомощи для бойцов Общество

Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил активистов, которые занимаются сбором гуманитарной помощи для бойцов.

Фото: Pnzreg.ru

«Встретился с людьми, которые олицетворяют собой лучшие качества нашего народа: отзывчивость, самоотверженность и неравнодушие. Речь о тех, кто организует сбор гуманитарной помощи нашим бойцам. Всех причастных, к сожалению, собрать в одном зале невозможно, их в нашем регионе очень много. В лице Елены Корчагиной, Галины и Анатолия Шильцевых, Ольги и Алексея Фадеевых, Владимира Атясова, Алексея Самылкина, Алексея Семушкина, а также координатора областного штаба по сбору гумпомощи, заместителя председателя Законодательного собрания региона Сергея Мельникова хочу еще раз поблагодарить каждого, кто помогает нашим военнослужащим, передает им гуманитарную помощь и посылки от родных и близких», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 20 декабря.

Он подчеркнул, что зимой эта поддержка особенно важна.

«Пензенцы передают в зону СВО печки, теплые вещи, связанные заботливыми руками мам и бабушек, письма со словами поддержки, помогают оборудованием. Правительство региона тоже с самого начала спецоперации включилось в эту работу, уже оказана помощь на сумму более 300 млн. рублей. Регулярно отправляем термобелье, теплые носки, резиновые сапоги, защитные очки, бензогенераторы, тепловые пушки, пуско-зарядные устройства и другую необходимую технику. Помимо этого, продолжаем восстанавливать Пологовский район, над которым взяли шефство. Буквально на днях туда направилась очередная гуманитарная помощь, несмотря на тяжелые условия. Детям Запорожской области больше всех сейчас необходимо новогоднее волшебство», — отметил Олег Мельниченко.

«Продолжится взаимодействие с активистами и волонтерами. Поможем с логистикой и транспортом. Организатор группы «Пенза своих не бросает» Елена Викторовна Корчагина предложила снять документальный фильм о том, как объединились люди в непростой ситуации. Полностью поддерживаю эту идею! Мы идем одной дорогой, идем по зову сердца», — добавил губернатор.