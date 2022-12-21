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В Тамале расследуется уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам АО «Молоко»

13:39 | 21.12.2022 | Общество

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Пенза, 21 декабря 2022. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области на основании материалов прокурорской проверки возбудил уголовное дело по факту полной невыплаты свыше двух месяцев зарплаты работникам акционерного общества «Молоко».

В Тамале расследуется уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам АО «Молоко». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в Тамале руководитель организации в период с июня по сентябрь 2022 года полностью не выплачивал заработную плату пяти работникам, имея при этом реальную возможность для ее выплаты. Общая задолженность составляет более 320 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры, направленные на погашение работодателем имеющейся задолженности.

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