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Врио главы Пензы Олег Шаляпин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

11:03 | 22.12.2022 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности главы города Пензы Олег Шаляпин поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником.

Врио главы Пензы Олег Шаляпин поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Трудно переоценить значение вашей деятельности для развития экономики и повседневной жизни людей. Порой вы трудитесь без выходных, ведь от вашей работы зависит функционирование всех предприятий, социокультурных учреждений, комфорт и уют в домах горожан», — отметил он.

«Благодарю вас за нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд! От души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, неисчерпаемой энергии, безаварийной работы, мира, добра, успехов в труде на благо Пензы, Сурского края, России! Пусть свет и тепло, которые вы дарите другим, всегда присутствуют и в вашей жизни!» — цитирует Олега Шаляпина пресс-служба пензенской гордумы.

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