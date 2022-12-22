Врио главы Пензы Олег Шаляпин поздравил энергетиков с профессиональным праздником Общество

Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности главы города Пензы Олег Шаляпин поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником.

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«Трудно переоценить значение вашей деятельности для развития экономики и повседневной жизни людей. Порой вы трудитесь без выходных, ведь от вашей работы зависит функционирование всех предприятий, социокультурных учреждений, комфорт и уют в домах горожан», — отметил он.

«Благодарю вас за нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд! От души желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, неисчерпаемой энергии, безаварийной работы, мира, добра, успехов в труде на благо Пензы, Сурского края, России! Пусть свет и тепло, которые вы дарите другим, всегда присутствуют и в вашей жизни!» — цитирует Олега Шаляпина пресс-служба пензенской гордумы.