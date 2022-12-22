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В Пензенской области мужчина за пьяную езду получил условный срок и лишился мопеда

17:44 | 22.12.2022 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2022. PenzaNews. 41-летний ранее судимый за неуплату алиментов житель Сердобского района Пензенской области, попавшийся пьяным за рулем мопеда, получил год условно и лишился транспортного средства.

В Пензенской области мужчина за пьяную езду получил условный срок и лишился мопеда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ранее привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения злоумышленник вновь сел за руль в нетрезвом виде. Днем 11 сентября 2022 года на улице Рабочей в селе Куракино он управлял мопедом без регистрационных номеров в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердили измерения алкотестером, проведенные остановившим сердобчанина сотрудником ДПС. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Кроме того, в связи с вступлением 25 июля 2022 года в силу изменений в Уголовный кодекс РФ транспортное средство, используемое при совершении преступления, конфисковано в собственность государства», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что приговор в законную силу пока не вступил.

«За управление транспортным средством без регистрационного знака сердобчанин привлечен также к административной ответственности», — сказала Светлана Артамонова.

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