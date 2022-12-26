В Пензе почтили память советских воинов, погибших в Афганистане Общество

Пенза, 26 декабря 2022. PenzaNews. Памятное мероприятие, посвященное 43-й годовщине ввода советских войск в Афганистан, состоялась у мемориального комплекса «Афганские ворота» в Пензе в минувшее воскресенье, 25 декабря.

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Отдать дань уважения землякам, с честью выполнившим воинский долг за пределами Отечества, и почтить память погибших собрались представители власти и ветеранских организаций.

В их числе — заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, врио главы Пензы Александр Басенко, спикер гордумы Владимир Мутовкин, председатель правления региональной общественной организации Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев и другие.

В память о тех, кто пожертвовал своей жизнью ради мира, была объявлена минута молчания, после которой собравшиеся возложили цветы к вечному огню.