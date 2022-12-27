Олег Мельниченко поздравил спасателей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.

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«Вы приходите на помощь людям, попавшим в опасную для жизни ситуацию, противостоите стихийным бедствиям, ликвидируете последствия чрезвычайных ситуаций. Ваша благородная профессия — одна из самых уважаемых в обществе, многие сотрудники службы отмечены наградами и почетными званиями», — подчеркнул глава региона.

«Выражаю вам искреннюю признательность за честное и мужественное исполнение служебного долга, проявленный героизм, преданность избранному делу! Убежден, что и в дальнейшем пензенские спасатели будут успешно решать все важные и ответственные задачи, поставленные временем», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал сотрудникам и ветеранам МЧС крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.