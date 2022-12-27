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В Большевьясском лесничестве приступили к заготовке сосновых шишек

12:33 | 27.12.2022 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2022. PenzaNews. Специалисты приступили к заготовке шишек сосны обыкновенной на территории Большевьясского лесничества в Лунинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минлесхоза региона.

В Большевьясском лесничестве приступили к заготовке сосновых шишек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целях формирования запаса семян лесных растений для лесовосстановления в Большевьясском лесничестве приступили к заготовке шишек с лесосеменной плантации сосны обыкновенной. [...] Плантация создана в 2011 году [...] на площади 10 га посадкой двухлетних сеянцев сосны обыкновенной, выращенных из семян с плюсовых деревьев Кададинского, Кузнецкого и Чаадаевского лесничеств», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что заготовленные шишки пройдут полный цикл переработки, в итоге будут получены семена с улучшенными наследственными свойствами и посевными качествами.

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