В «Спутнике» построен 1 млн. кв. метров жилья Общество

Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. Холдинг «Термодом» достиг отметки в 1 млн. кв. метров жилья при строительстве домов в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

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«По итогам 2022 года холдинг «Термодом» увеличил жилую площадь домов «Города Спутника» до 1 млн. кв. метров», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза».

В нем отмечается, что результат был достигнут благодаря вводу нескольких многоэтажных домов.

«1 млн. кв. метров жилья — невероятное достижение! Но реализация проекта комплексной застройки территории еще продолжается. Не за горами сдача новых домов в «Спутнике», — сказано в тексте.

В 2022 году микрорайону «Город Спутник» исполнилось 15 лет. Отсчет ведется с 2007 года, когда было получено первое разрешение на строительство жилых домов.

«Город Спутник» — проект комплексного освоения территории, реализуемый строительным холдингом «Термодом». Микрорайон имеет развитую инфраструктуру и собственную набережную с фонтанным комплексом, тропой здоровья и парком с аттракционами.