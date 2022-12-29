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Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Пензенской области на период праздников

15:14 | 29.12.2022 | Общество

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Пенза, 29 декабря 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в регионе на период предстоящих праздников.

Мельниченко подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Пензенской области на период праздников. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вести с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года режим повышенной готовности для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС). Основанием введения режима повышенной готовности считать необходимость реализации дополнительного комплекса мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних и рождественских праздников», — говорится в документе.

В нем указано, что координация действий органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления, а также организаций возложена на комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Главам администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области поручено, в частности, обеспечить проведение комплекса превентивных мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в условиях отрицательных температур, организовать в период новогодних и рождественских праздников круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц, обеспечить готовность сил и средств подразделений муниципальной пожарной охраны, добровольцев и волонтеров к действиям по предназначению.

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