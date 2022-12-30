В «Спутнике» по случаю встречи Нового года пройдут праздничные мероприятия Общество

Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. Праздничные мероприятия для детей и взрослых по случаю встречи Нового года пройдут в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», 31 декабря в полдень на набережной рядом с горкой состоится детский праздник.

Запланированы игры с участием аниматоров и Деда Мороза, а также хороводы и конкурсы.

Ночная праздничная программа пройдет на фонтанной площади.

За пять минут до полуночи на большом экране будет транслироваться новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

Сразу после боя курантов начнется развлекательное шоу, а затем дискотека.

1 января в 12.00 около горки вновь состоится детский праздник.

Вечером организаторы новогодних мероприятий в «Спутнике» приглашают всех желающих посетить каток — ежедневно до 8 января здесь будут проходить игры и конкурсы для детей и взрослых. Начало в 18.30.