В «Спутнике» по случаю встречи Нового года пройдут праздничные мероприятия
Печать
Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. Праздничные мероприятия для детей и взрослых по случаю встречи Нового года пройдут в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», 31 декабря в полдень на набережной рядом с горкой состоится детский праздник.
Запланированы игры с участием аниматоров и Деда Мороза, а также хороводы и конкурсы.
Ночная праздничная программа пройдет на фонтанной площади.
За пять минут до полуночи на большом экране будет транслироваться новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Сразу после боя курантов начнется развлекательное шоу, а затем дискотека.
1 января в 12.00 около горки вновь состоится детский праздник.
Вечером организаторы новогодних мероприятий в «Спутнике» приглашают всех желающих посетить каток — ежедневно до 8 января здесь будут проходить игры и конкурсы для детей и взрослых. Начало в 18.30.