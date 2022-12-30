В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования СССР Общество

Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик, состоялось в киноконцертном зале «Пенза».

Фото: Pnzreg.ru

В нем приняли участие члены правительства Пензенской области, главы муниципальных образований, депутаты, представители политических партий, общественных объединений, а также Герои России, СССР, Социалистического Труда, почетные граждане и ветераны.

«СССР — это важная часть всемирной истории и нашей с вами жизни. Несколько поколений соотечественников, ныне проживающих в России или за ее пределами, родились и выросли в Советском Союзе», — сказал губернатор Олег Мельниченко, выступая перед собравшимися.

«Сегодняшняя молодежь знает о стране-легенде из рассказов родителей, бабушек и дедушек, из учебников истории, старых и новых фильмов, средств массовой информации и соцсетей. Знает и ощущает сопричастность к общей истории народа», — добавил он.

Глава региона подчеркнул, что Россия как преемник существовавшего на протяжении 70 лет великого государства по праву гордится свершениями советской эпохи. В числе главных он назвал победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

«Индустриализация, электрификация, механизация сельскохозяйственного труда. Великие стройки века: Магнитогорский металлургический комбинат, Беломорско-Балтийский и Волго-Донской каналы, Байкало-Амурская магистраль, Волжская, Братская, Днепропетровская ГЭС, космодром «Байконур» — всего и не перечесть. Десятки, сотни, тысячи заводов и научных институтов. И как венец всему — полет человека в космос», — отметил Олег Мельниченко.

Среди других успехов СССР губернатор назвал принципы организации систем здравоохранения и образования, развитие науки и техники, помощь семье, материнству и детству.

«Еще один важный компонент советского прошлого — уважение к человеку труда. В наши дни мы многое делаем для повышения престижа рабочих профессий», — сказал он.

«Величие Советского Союза с его идеалами равенства, свободы и справедливости для всех осталось, пожалуй, в сердце каждого рожденного в СССР. Сегодня мы можем сохранить то лучшее, что было в истории советского периода, развить и приумножить», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Торжественное мероприятие завершилось тематической концертной программой «Это наша с тобой биография».