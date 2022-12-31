В Пензенской области на охрану правопорядка в новогоднюю ночь выйдут около 200 сотрудников Росгвардии Общество

Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Около 200 сотрудников управления Росгвардии по Пензенской области совместно с подразделениями органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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«Для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях в территориальном управлении Росгвардии будет организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что особое внимание в период праздников будет уделено вопросам контроля за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

«Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии приняты меры к минимизации перевозки и транспортировки огнестрельного оружия и патронов», — отмечается в сообщении.