18:59:43 Суббота, 31 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области на охрану правопорядка в новогоднюю ночь выйдут около 200 сотрудников Росгвардии

09:37 | 31.12.2022 | Общество

Печать

Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Около 200 сотрудников управления Росгвардии по Пензенской области совместно с подразделениями органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка в новогоднюю ночь. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Пензенской области на охрану правопорядка в новогоднюю ночь выйдут около 200 сотрудников Росгвардии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях в территориальном управлении Росгвардии будет организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что особое внимание в период праздников будет уделено вопросам контроля за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

«Сотрудниками центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии приняты меры к минимизации перевозки и транспортировки огнестрельного оружия и патронов», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 48 случаев заражения коронавирусом Полицейские задержали злоумышленника, похитившего из кладовки пенсионерки соленья, картофель и тазы
В Пензенской области за сутки подтверждено 66 случаев заражения коронавирусом Житель Земетчинского района получил 19 лет колонии строгого режима за двойное убийство и покушение на убийство
В Пензенской области за сутки подтверждено 72 случая заражения коронавирусом Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке электронного пианино
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама