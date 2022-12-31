Наступление Нового года в городах России по московскому времени Общество

Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Новый 2023 год наступит в ночь с субботы на воскресенье.

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РИА Новости подготовило справочную информацию о наступлении Нового года в городах России по московскому времени.

В Москве 31 декабря 2022 года 15.00

Новый год наступает в Анадыре и Петропавловске-Камчатском.

В Москве 31 декабря 2022 года 16.00

Новый год наступает в Магадане, Северо-Курильске, Южно-Сахалинске.

В Москве 31 декабря 2022 года 17.00

Новый год наступает в Биробиджане, Верхоянске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Находке, Хабаровске, Уссурийске.

В Москве 31 декабря 2022 года 18.00

Новый год наступает в Благовещенске, Мирном, Тикси, Тынде, Чите, Якутске.

В Москве 31 декабря 2022 года 19.00

Новый год наступает в Братске, Иркутске, Улан-Удэ.

В Москве 31 декабря 2022 года 20.00

Новый год наступает в Абакане, Барнауле, Горно-Алтайске, Дудинке, Кемерово, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске, Норильске, Кызыле, Томске, Хатанге.

В Москве 31 декабря 2022 года 21.00

Новый год наступает в Омске.

В Москве 31 декабря 2022 года 22.00

Новый год наступает в Екатеринбурге, Кургане, Кудымкаре, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Нефтекамске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Новом Уренгое, Оренбурге, Перми, Салехарде, Сургуте, Тюмени, Уфе, Ханты-Мансийске, Челябинске.

В Москве 31 декабря 2022 года 23.00

Новый год наступает в Астрахани, Ижевске, Самаре, Саратове, Тольятти, Ульяновске.

В Москве 1 января 2023 года полночь

Новый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Донецке, Иваново, Йошкар-Оле, Калуге, Казани, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Луганске, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Набережных Челнах, Назрани, Нарьян-Маре, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Ставрополе, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Черкесске, Череповце, Элисте, Ярославле.

В Москве 1 января 2023 года 1.00

Новый год наступает в Калининграде.