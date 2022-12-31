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Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Новым годом

11:28 | 31.12.2022 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил жителей областного центра с Новым годом.

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Новым годом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым годом! В это время как-то по-особенному верится в то, что наша жизнь станет лучше, что счастье и мир непременно будут в каждом доме, ведь этот праздник соединяет уходящее и будущее, вселяет светлые, добрые мечты и надежды на то, что они обязательно сбудутся», — отметил он.

«Искренне благодарю всех, кто трудился на благо родного края и тех, кто сегодня вносит свой вклад в его процветание и развитие. Уверен, что ваши достижения послужат фундаментом для новых побед, и благодаря нашим совместным усилиям Пенза станет еще комфортнее и краше», — подчеркнул спикер гордумы.

Владимир Мутовкин пожелал пензенцам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, мира и счастья.

«Пусть в ваших домах царят любовь, взаимопонимание, благополучие и всегда рядом с вами будут близкие люди, а те, кто сегодня ждет своих родных, пусть обязательно их дождется! С Новым годом!» — сказал он.

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