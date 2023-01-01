Александр Басенко поздравил жителей Пензы с Новым годом Общество

Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности главы города Пензы Александр Басенко поздравил жителей областного центра с Новым годом.

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«Дорогие жители города Пензы! Совсем немного времени осталось до наступления нового года — 2023-го! В уходящем году в стране произошли важные события, которые изменили и нашу повседневную жизнь. Мы вместе работали с полной отдачей и преодолевали трудности, помогали тем, кто нуждался в поддержке, продолжали развивать и менять наш город к лучшему. Нам удалось реализовать социально значимые проекты и сделать качественный шаг вперед», — отметил он.

«Искренне благодарю каждого за инициативу и напряженный труд, за стойкость и сохранение созидательного настроя, осознанное и ответственное отношение к судьбе родного края и государства», — добавил Александр Басенко.

Отдельную признательность врио главы Пензы выразил тем, кто в сложный период для Родины показал исключительные примеры героизма, мужества и самопожертвования.

«От всей души желаю, чтобы новый год принес в каждый дом радость, счастье, здоровье, спокойствие и благополучие! Чтобы он стал временем новых идей, перспективных стартов и добрых перемен. Пусть желания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно сбудутся, и пусть всегда в жизни будет место для новой мечты!» — сказал Александр Басенко.